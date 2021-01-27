Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 3Folge 54vom 27.01.2021
Folge 54: Der True Toyboy

45 Min.Folge vom 27.01.2021Ab 12

Die 47-Jährige Tessa Raler glaubt, wer jung und schön ist, dem gehört die Welt - und die Männer. Sie kämpft verbissen gegen jede Falte, um dem 18 Jahre jüngeren Roman zu gefallen. Kurz nach der Hochzeit endet ihr Eheglück. Roman schmeißt sie hochkant aus ihrem eigenen Haus. Allerdings kommt es noch viel schlimmer, denn laut einer Schenkungsurkunde soll Tessa ihrem Mann ihr gesamtes Vermögen und ihr Haus überschrieben haben. Rechtsanwältin Isabella Schulien muss schnell handeln.

