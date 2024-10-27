Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Natural Born Schwiegersohn

Natural Born SchwiegersohnJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 65: Natural Born Schwiegersohn

45 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12

Jana Schmidt will ihren Untermieter Oliver unbedingt loswerden. Der 30-Jährige macht ihr durch sein seltsames Verhalten Angst. Als er auch noch vor ihren Augen vom SEK festgenommen wird, ist sie mit ihrer Geduld am Ende. Doch um den Unruhestifter rauszuschmeißen, braucht Jana einen triftigen Grund. Ein gnadenloser Streit entbrennt, und die Suche nach einem Kündigungsgrund endet fast in einer Katastrophe. Jetzt kann ihr nur noch Rechtsanwalt Christian Vorländer helfen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen