Staffel 3Folge 7
Folge 7: Frau ohne Moral
44 Min.Ab 12
Die 25-jährige Sabine Ebel entkommt nur knapp einer Vergewaltigung. Angeblich hat sie den Täter erkannt: den Ehemann ihrer besten Freundin. Sven Berger streitet die Tat ab, aber die Beweislast gegen ihn ist erdrückend. Sogar seine eigene Frau traut ihm die Tat zu. Rechtsanwältin Isabella Schulien eilt ihm zu Hilfe. Sie ist davon überzeugt: Sven Berger ist das Opfer einer hinterhältigen Intrige.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH