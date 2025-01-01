Staffel 3Folge 70
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 70: Lenas Dämon
44 Min.Ab 12
Lena Barke ist Kommissarin aus Leidenschaft. Doch als eine lang geplante Razzia platzt, gerät sie unter Verdacht, mit einem Drogenboss unter einer Decke zu stecken. Die verzweifelte Mutter bittet Rechtsanwalt Alexander Stephens um Hilfe, denn für sie steht alles auf dem Spiel. Bei seinen Ermittlungen stößt der Jurist auf geheimnisvolle Machenschaften ...
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH