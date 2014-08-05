Staffel 3Folge 74vom 05.08.2014
Folge 74: Das Monster
45 Min.Folge vom 05.08.2014Ab 12
Ein brutaler Killer hat es auf rothaarige Frauen abgesehen. Die Polizei steht unter massivem Druck. Tatsächlich ähnelt der Mord einer früheren Tat. Damals wurde Toni Brink für schuldig befunden, der seitdem in der Psychiatrie sitzt. Hat die Polizei den Falschen verhaftet? Alexander Hold rollt den Fall noch einmal auf. Um weitere Opfer zu verhindern, begibt sich ausgerechnet Alexander Holds Mitarbeiterin in Lebensgefahr.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH