Der schmale Grat

Der schmale Grat

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 79: Der schmale Grat

44 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12

Männer sind Schweine! Davon ist Laura Dreher überzeugt, nachdem sie ihren Mann Udo in flagranti mit seiner Sekretärin erwischt. Die 42-Jährige will sofort die Scheidung. Doch statt einer schnellen und sauberen Einigung entbrennt ein erbitterter Rosenkrieg. Mittendrin: Rechtsanwältin Isabella Schulien. Sie muss ihr ganzes Können auffahren, um eine richtige Katastrophe zu verhindern.

