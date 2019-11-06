Staffel 3Folge 89vom 06.11.2019
PartyqueenJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 89: Partyqueen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Franziska Megert ist am Ende ihrer Kräfte. Trotz ihrer schweren Nervenkrankheit schrecken ihr brutaler Vermieter und dessen Frau nicht davor zurück, die 22-Jährige mit allen Mitteln aus ihrer Wohnung zu ekeln. Rechtsanwältin Konstance Korfsmeyer kämpft für ihre schwer kranke Mandantin, doch sie muss schnell feststellen, dass diese kein Unschuldslamm ist. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH