Staffel 3Folge 9
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 9: Notwehr
44 Min.Ab 12
Florian Brames ist passionierter Tierschützer. Doch plötzlich dreht der 20-Jährige durch und bedroht den Besitzer einer Zoohandlung mit einem Gewehr. Niemand weiß, warum der Student so ausrastet und er selbst kann nicht befragt werden, da er bei dem Überfall schwer verletzt wurde und im Koma liegt. Offenbar weiß der junge Mann etwas, das lieber ein Geheimnis bleiben soll. Alexander Hold will herausfinden, warum Florian Brames dazu bereit war, einen Menschen zu töten.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH