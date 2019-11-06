Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Selbst ist die Frau

Selbst ist die FrauJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 93: Selbst ist die Frau

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die alleinerziehende Mutter Klara Solbert hat Angst um ihr Leben und das ihrer kleinen Tochter. Seit sich die 30-Jährige mit einer Werbeagentur selbstständig machen möchte, ist ihr Leben die Hölle. Plötzlich erhält die junge Mutter Morddrohungen und es tauchen gefälschte Fotos im Internet auf, die sie als alkoholsüchtige Prostituierte zeigen. Ihre Freundin, Rechtsanwältin Konstance Korfsmeyer, ist sich sicher, dass jemand mit allen Mitteln ihre Karriere zerstören will ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen