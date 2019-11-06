Staffel 3Folge 94vom 06.11.2019
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 94: Abgefahren
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Rudi Lebach hat nicht viel Geld, aber er könnte kaum glücklicher sein, denn er wird zum ersten Mal Vater. Seine Freude endet, als sein Chef 6.000 Euro von ihm verlangt. Er soll auf Kosten der Firma wochenlang eine Sex-Hotline angerufen haben, doch der werdende Vater bestreitet die Vorwürfe. Ist der 35-Jährige etwa sexsüchtig und will seine Rechnung nicht zahlen? Auf der Suche nach der Wahrheit stößt die schöne Anwältin Isabella Schulien auf ein perfides Geheimnis. Rechte: Sat.1
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1