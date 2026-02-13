Boss Moves bei den Immo QueensJetzt kostenlos streamen
Immo Queens
Folge 1: Boss Moves bei den Immo Queens
48 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
"Immo Queens" startet in die zweite Runde und zeigt, wie Österreichs Top-Maklerinnen Wohnträume wahr machen. Luxus-Queen Olga hat einen Grund zum Feiern: Ihre Firma Crown Consulting besteht bereits seit zehn Jahren. Doch zum Anstoßen bleibt nur wenig Zeit, das nächste Team-Meeting ist nur einen Korkenknall entfernt. Family-Queen Niki berät unterdessen in einer Villa anspruchsvolle Kund:innen, während People-Queen Natascha mit zehn Interessent:innen jongliert.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Immo Queens
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: PULS 4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4