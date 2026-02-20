Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 2Folge 2vom 20.02.2026
48 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Rockstar-Queen Melanie präsentiert Kundin Nancy ein Penthouse mit Traunsee-Blick. Hollywood-Queen Elizabeth startet ihre Probezeit im Grazer Büro. Zwischen Rauchfang und Ruckerlberg merkt sie schnell: Der Neustart wird härter, als gedacht. People-Queen Natascha übergibt eine Wohnung und trifft ihren Jugendfreund Pauli. Aus Nostalgie wird Geschäft - doch vorher wird hart verhandelt.

ATV
