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Immo Queens

Wohnträume und Wendungen

ATVStaffel 2Folge 4vom 06.03.2026
Wohnträume und Wendungen

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Immo Queens

Folge 4: Wohnträume und Wendungen

49 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Natascha führt eine anspruchsvolle Kundin durch mehrere Wohnungen. Elizabeths Geschäfte laufen schleppend und sie erwägt Schmuckverkauf als vorübergehende Alternative. Olga übernimmt nach einem Rückschlag persönlich den nächsten Termin. Niki präsentiert mit einem Kollegen eine Design-Villa und verhandelt bei Prosecco. Melanie organisiert eine Besichtigung im Grünen, muss aber umplanen, als der Kunde absagt.

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