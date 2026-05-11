Eine Rarität in der NachbarschaftJetzt kostenlos streamen
In 50 Tagen zum Traumhaus
Folge 3: Eine Rarität in der Nachbarschaft
41 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6
Das Paar Krystal und Dedric Polite revolutioniert mit ihrer 50/50 Flip-Strategie das Immobiliengeschäft in Burlington, North Carolina. Die Idee: Binnen 50 Tagen und mit einem Budget von 50.000 Dollar renovieren sie heruntergekommene Häuser. Anschließend verkauft das Ehepaar die umgebauten Anwesen mit Profit.
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In 50 Tagen zum Traumhaus
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Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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