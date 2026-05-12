Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In 50 Tagen zum Traumhaus

Das alte Apartment-Haus

sixxStaffel 1Folge 6vom 12.05.2026
Das alte Apartment-Haus

Das alte Apartment-HausJetzt kostenlos streamen

In 50 Tagen zum Traumhaus

Folge 6: Das alte Apartment-Haus

41 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6

Das Paar Krystal und Dedric Polite revolutioniert mit ihrer 50/50 Flip-Strategie das Immobiliengeschäft in Burlington, North Carolina. Die Idee: Binnen 50 Tagen und mit einem Budget von 50.000 Dollar renovieren sie heruntergekommene Häuser. Anschließend verkauft das Ehepaar die umgebauten Anwesen mit Profit.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In 50 Tagen zum Traumhaus
sixx
In 50 Tagen zum Traumhaus

In 50 Tagen zum Traumhaus

Alle 1 Staffeln und Folgen