In 50 Tagen zum Traumhaus
1 StaffelAb 6
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In 50 Tagen zum Traumhaus
Das Paar Krystal und Dedric Polite revolutioniert mit ihrer 50/50 Flip-Strategie das Immobiliengeschäft in Burlington, North Carolina. Die Idee: Binnen 50 Tagen und mit einem Budget von 50.000 Dollar renovieren sie heruntergekommene Häuser. Anschließend verkauft das Ehepaar die umgebauten Anwesen mit Profit.
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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