Was macht eigentlich...?" – TV-Ikonen im WandelJetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 140: Was macht eigentlich...?" – TV-Ikonen im Wandel
In dieser Folge von "In Kleiner Runde - Inside Medien" begeben sich Julia Krüger und Maurice Gajda auf eine spannende Zeitreise durch die deutsche und internationale Medienlandschaft. Sie beleuchten die faszinierenden Werdegänge und persönlichen Schicksale von sechs ehemaligen TV-Stars, die einst Millionen vor die Bildschirme lockten, heute aber oft ganz andere Wege gehen. Vom einstigen Teenie-Schwarm über prägende Talk-Legenden bis hin zu gefeierten Musikern – die Suche nach der Antwort auf die Frage "Was macht eigentlich...?" führt zu überraschenden Erkenntnissen. Erfahre alles über die aktuellen Leben von: David Gallagher: Der "Eine himmlische Familie"-Star zwischen Hollywood und Neuanfang. Margarethe Schreinemarkers: Die Königin des Talks und ihr Leben nach dem Scheinwerferlicht. Ingo Schmoll: Vom VIVA-Gesicht zum Experten hinter den Kulissen. Ricky Harris: Warum der Kult-Talkmaster heute eine völlig neue Rolle einnimmt. Die Killerpilze: Wie sich die Punk-Rock-Band über die Jahre neu erfunden hat. Wentworth Miller: Der "Prison Break"-Held und sein mutiger Umgang mit der eigenen Geschichte. Begleite uns bei diesem Deep Dive in die Welt der Medien-Biografien, in dem wir zeigen, dass das Leben nach der großen TV-Karriere oft verrückter und inspirierender ist, als man denkt.
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