Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Gordon Ramsay kehrt zurück (2)

All3MediaStaffel 3Folge 13
Gordon Ramsay kehrt zurück (2)

Gordon Ramsay kehrt zurück (2)Jetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 13: Gordon Ramsay kehrt zurück (2)

39 Min.Ab 12

Vor einem Jahr tourte Gordon Ramsay quer durch die USA, um Restaurants vor der Pleite zu retten. Dabei musste er oftmals nicht nur das Lokal selbst auf Vordermann bringen, sondern auch zerrüttete Familien wieder zusammenführen. Nun kehrt Ramsay zurück, um sich ein Bild von den neuesten Entwicklungen zu machen. Dabei durchlebt er erneut einige emotionale Momente.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen