In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 3: Bazzini
41 Min.Ab 12
Gordon Ramsay nimmt ein Restaurant in Ridgewood, New Jersey, genauer unter die Lupe. Das "Bazzini" steckt momentan in einer schweren Krise. Der Koch ist unhöflich und lässt seine Wutanfälle an den Mitarbeitern aus. Auch seine Frau hat genug von seinem Verhalten. Gordon setzt dem Treiben ein Ende und redet dem Küchenchef ins Gewissen.
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
