In unbekannten Gewässern mit Jeremy Wade
Folge 1: Isländische Riesen
43 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Jeremy Wades reist nach Island. Er ist auf der Suche nach dem Atlantischen Lachs - den er noch nie am Haken hatte. Auf der Suche nach diesem seltenen Fisch erkundet er gefährliche Gewässer an schroffen Küsten und durchquert tiefe Schluchten.
Genre:Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH