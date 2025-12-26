Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In unbekannten Gewässern mit Jeremy Wade

Amazonas-Flußhai

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 26.12.2025
Amazonas-Flußhai

Amazonas-FlußhaiJetzt kostenlos streamen

In unbekannten Gewässern mit Jeremy Wade

Folge 3: Amazonas-Flußhai

43 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Jeremy Wade ist auf dem Amazonas unterwegs, um einen Bullenhai vor die Linse zu bekommen. Die Einheimischen behaupten, dass der Riesenfisch nicht mehr in dem Gewässer zu finden ist, doch Jeremy wagt sich in die gefährlichsten Abschnitte, um seine Mission zu erfüllen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In unbekannten Gewässern mit Jeremy Wade
Kabel Eins Doku
In unbekannten Gewässern mit Jeremy Wade

In unbekannten Gewässern mit Jeremy Wade

Alle 1 Staffeln und Folgen