In unbekannten Gewässern mit Jeremy Wade
Folge 3: Amazonas-Flußhai
43 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12
Jeremy Wade ist auf dem Amazonas unterwegs, um einen Bullenhai vor die Linse zu bekommen. Die Einheimischen behaupten, dass der Riesenfisch nicht mehr in dem Gewässer zu finden ist, doch Jeremy wagt sich in die gefährlichsten Abschnitte, um seine Mission zu erfüllen.
Genre:Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2021
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH