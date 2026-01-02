Afrikanische See-RiesenJetzt kostenlos streamen
In unbekannten Gewässern mit Jeremy Wade
Folge 2: Afrikanische See-Riesen
43 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Jeremy Wades reist heute quer durch Kenia. Zwei gigantische Seen bilden dort seinen Jagdgrund. Wird er den größten Süßwasserfisch der Welt finden?
Genre:Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2021
