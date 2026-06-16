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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 1Folge 6vom 16.06.2026
Geist geht vor

Geist geht vorJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 6: Geist geht vor

20 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12

Die Tattookünstler müssen Ink Masters übertrumpfen, um ihre Klienten zu beeindrucken und eine Chance auf Wiedergutmachung zu erhalten. Nick D'Angelo, Ryan Eternal, Jason Clay Dunn und auch Steve Tefft kehren außerdem zurück.

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