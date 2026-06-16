Staffel 1Folge 6vom 16.06.2026
Geist geht vorJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 6: Geist geht vor
20 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Die Tattookünstler müssen Ink Masters übertrumpfen, um ihre Klienten zu beeindrucken und eine Chance auf Wiedergutmachung zu erhalten. Nick D'Angelo, Ryan Eternal, Jason Clay Dunn und auch Steve Tefft kehren außerdem zurück.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: MTV Germany