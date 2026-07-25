Staffel 1Folge 3vom 25.07.2026
Die AusreißerJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 3: Die Ausreißer
20 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Tatu Baby, Jason Clay Dunn und Julia sehen sich Klienten gegenüber, die ihnen während des Wettbewerbs davongelaufen sind. Können die Artisten und ihre Klienten diesmal eine gemeinsame Basis finden, um Wiedergutmachung zu leisten?
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-4: MTV Germany & © Season 1: MTV