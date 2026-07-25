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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 1Folge 3vom 25.07.2026
Die Ausreißer

Die AusreißerJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 3: Die Ausreißer

20 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Tatu Baby, Jason Clay Dunn und Julia sehen sich Klienten gegenüber, die ihnen während des Wettbewerbs davongelaufen sind. Können die Artisten und ihre Klienten diesmal eine gemeinsame Basis finden, um Wiedergutmachung zu leisten?

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