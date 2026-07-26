Staffel 1Folge 4vom 26.07.2026
Doppelt verhunztJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 4: Doppelt verhunzt
20 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12
Klienten, die im Wettbewerb zweimal tätowiert wurden, kehren zurück und treten ihren ursprünglichen Artisten gegenüber, die ebenfalls zurück sind, um sich zu rehabilitieren. Emily Elegado, Angel, Bubba und Jim kehren zurück.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 3-4: MTV Germany & © Season 1: MTV