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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 1Folge 4vom 26.07.2026
Doppelt verhunzt

Doppelt verhunztJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 4: Doppelt verhunzt

20 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12

Klienten, die im Wettbewerb zweimal tätowiert wurden, kehren zurück und treten ihren ursprünglichen Artisten gegenüber, die ebenfalls zurück sind, um sich zu rehabilitieren. Emily Elegado, Angel, Bubba und Jim kehren zurück.

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