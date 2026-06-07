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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 2Folge 1vom 07.06.2026
Dreimal Ärger

Dreimal ÄrgerJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 1: Dreimal Ärger

18 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12

Im Staffelauftakt sieht sich Kito gleich mit DREI unzufriedenen Klienten konfrontiert - darunter eine der berüchtigtsten Klienten, die Ink Master je gesehen hat. Kann Kito die Nerven behalten oder verliert er seine Chance auf Wiedergutmachung?

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