Staffel 2Folge 2vom 16.04.2026
GepardenschmerzenJetzt kostenlos streamen
Ink Master Redemption
Folge 2: Gepardenschmerzen
20 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Nachdem ihr Klient ein Vier-an-einem-Tattoo abgebrochen hat, müssen Big Ceeze, Chris Blinston, Dave Clark und Katie McGowan beweisen, dass sie eine zweite Chance verdienen.
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Ink Master Redemption
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: MTV