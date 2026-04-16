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Ink Master Redemption

MTVStaffel 2Folge 2vom 16.04.2026
Gepardenschmerzen

GepardenschmerzenJetzt kostenlos streamen

Ink Master Redemption

Folge 2: Gepardenschmerzen

20 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Nachdem ihr Klient ein Vier-an-einem-Tattoo abgebrochen hat, müssen Big Ceeze, Chris Blinston, Dave Clark und Katie McGowan beweisen, dass sie eine zweite Chance verdienen.

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