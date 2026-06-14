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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 2Folge 3vom 14.06.2026
Zwei rechte Füße

Zwei rechte FüßeJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 3: Zwei rechte Füße

20 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12

James Vaughn kehrt zurück, um einen der berüchtigtsten Pin-up-Fehler der Ink Master- Geschichte wiedergutzumachen. Können die hitzköpfigen Konkurrenten Kyle Dunbar und Sebastian Murphy angesichts unzufriedener Klienten ihre Coolness bewahren?

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