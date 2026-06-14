Staffel 2Folge 3vom 14.06.2026
Zwei rechte FüßeJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 3: Zwei rechte Füße
20 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12
James Vaughn kehrt zurück, um einen der berüchtigtsten Pin-up-Fehler der Ink Master- Geschichte wiedergutzumachen. Können die hitzköpfigen Konkurrenten Kyle Dunbar und Sebastian Murphy angesichts unzufriedener Klienten ihre Coolness bewahren?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: MTV Germany