Staffel 13Folge 13vom 18.08.2026
Jeder ist sich selbst der NächsteJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 13: Jeder ist sich selbst der Nächste
40 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Bei einer klassischen Aufgabe - Porträts - kämpfen die Tätowierer um ihren Verbleib in der Show. Die schockierende Wahl eines Totenkopfmotivs bringt die Teamdynamik ins Wanken, und einer der Tätowierer macht deutlich, für wen er sich einsetzt.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV