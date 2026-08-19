Staffel 13Folge 14vom 19.08.2026
Ruhe bewahrenJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 14: Ruhe bewahren
40 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Der Revierkampf nimmt Fahrt auf, als die Artists ihr Können in Sachen Bildkomposition unter Beweis stellen müssen. In der Eliminierungsrunde gelingt es einigen Artisten sich anmutig in die Lüfte zu erheben, während andere gnadenlos abstürzen.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV