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Ink Master

MTV liveStaffel 13Folge 14vom 19.08.2026
Ruhe bewahren

Ruhe bewahrenJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 14: Ruhe bewahren

40 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Der Revierkampf nimmt Fahrt auf, als die Artists ihr Können in Sachen Bildkomposition unter Beweis stellen müssen. In der Eliminierungsrunde gelingt es einigen Artisten sich anmutig in die Lüfte zu erheben, während andere gnadenlos abstürzen.

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