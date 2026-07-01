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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Die Gangs von Newburgh

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 13vom 30.07.2026
Die Gangs von Newburgh

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 13: Die Gangs von Newburgh

23 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Newburgh, New York, ist eine kleine Stadt mit einem großen Gang-Problem. Gewalt, Waffen, Angst und Einschüchterung stehen auf dem Plan - Tag für Tag. FBI-Agent Gagliano versucht mit einer außergewöhnlichen Strategie, das Problem zu lösen.

Weitere Folgen in Staffel 1

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