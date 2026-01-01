Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside FBI - Die härtesten Fälle

Mob Cops

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 16vom 18.01.2026
Mob Cops

Mob CopsJetzt kostenlos streamen

Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 16: Mob Cops

24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Die Gerüchte halten sich schon lange: Die beiden früheren NYPD-Detectives Stephen Caracappa und Louis Eppolito sollen für die Mafia gearbeitet und Auftragsmorde begangen haben. Das FBI feilt an einem Plan, den Ruhestand der korrupten Cops jäh zu unterbrechen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside FBI - Die härtesten Fälle
Kabel Eins Doku
Inside FBI - Die härtesten Fälle

Inside FBI - Die härtesten Fälle

Alle 1 Staffeln und Folgen