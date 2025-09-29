Inside Marvel
Folge 2: Iron Man
42 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12
Kevin Feige arbeitet bereits im Jahr 2000 an seinem ersten Marvel-Film mit. Später hat er die Idee, das von Stan Lee und Jack Kirby erschaffene Universum als Basis für ein gesamtes Franchise zu nutzen. Der erste Film seiner geplanten Reihe rückt Iron Man in den Fokus, einen bis dahin eher unbekannten Superhelden.
Inside Marvel
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Highpoint Productions, Inc.
