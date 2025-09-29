Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inside Marvel

Iron Man

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 29.09.2025
Iron Man

Inside Marvel

Folge 2: Iron Man

42 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12

Kevin Feige arbeitet bereits im Jahr 2000 an seinem ersten Marvel-Film mit. Später hat er die Idee, das von Stan Lee und Jack Kirby erschaffene Universum als Basis für ein gesamtes Franchise zu nutzen. Der erste Film seiner geplanten Reihe rückt Iron Man in den Fokus, einen bis dahin eher unbekannten Superhelden.

