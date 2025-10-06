Inside Marvel
Folge 8: Ant-Man
43 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
In den Comics ist Ant-Man ein wichtiger Teil der Avengers. Doch im Marvel Cinematic Universe ist er bisher nicht aufgetaucht. Nun soll Edgar Wright endlich einen Solo-Film für den winzigen Superhelden inszenieren. Kurz bevor die Dreharbeiten jedoch starten sollen, verlässt der visionäre Regisseur das Projekt und nimmt sein ganzes Team mit.
Inside Marvel
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Highpoint Productions, Inc.
Enthält Produktplatzierungen