Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Marvel

Thor

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 24.08.2023
Thor

ThorJetzt kostenlos streamen

Inside Marvel

Folge 4: Thor

43 Min.Folge vom 24.08.2023Ab 12

Mit "Iron Man" gelingt Marvel Studios ein weltweiter Erfolg, doch "Der unglaubliche Hulk" kann die Zuschauer nicht vollständig überzeugen. Nun steht mit Thor der nächste Charakter in den Startlöchern. Wird es Kevin Feige und Co. gelingen, den Gott des Donners zur Zufriedenheit des Publikums zu inszenieren?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Marvel
ProSieben MAXX
Inside Marvel

Inside Marvel

Alle 1 Staffeln und Folgen