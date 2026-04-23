Neustart mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Inside Transformers
Folge 3: Neustart mit Hindernissen
42 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Anfang der 2000er-Jahre scheint das Transformers-Franchise am Ende zu sein. Doch Hasbro wendet sich an Hollywood und möchte die Roboter auf die große Leinwand bringen und ihnen somit neues Leben einhauchen. Steven Spielberg ist von dem Projekt überzeugt und holt den Action-Regisseur Michael Bay ins Boot.
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Inside Transformers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Nacelle Company LLC