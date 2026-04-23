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Inside Transformers

Neustart mit Hindernissen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 23.04.2026
Neustart mit Hindernissen

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Inside Transformers

Folge 3: Neustart mit Hindernissen

42 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Anfang der 2000er-Jahre scheint das Transformers-Franchise am Ende zu sein. Doch Hasbro wendet sich an Hollywood und möchte die Roboter auf die große Leinwand bringen und ihnen somit neues Leben einhauchen. Steven Spielberg ist von dem Projekt überzeugt und holt den Action-Regisseur Michael Bay ins Boot.

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