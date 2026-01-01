Inside Transformers
1 StaffelAb 12
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Inside Transformers
Mitte der 1980er Jahre werden die Transformers in Japan erfunden. Hasbro bringt die Spielzeugroboter nach Amerika und kreiert eine Welt um Optimus Prime und Co., die schließlich auf der großen Leinwand zum Leben erweckt wird. "Inside Transformers" gewährt exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Franchises und beleuchtet die Entstehung des weltweiten Phänomens.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Nacelle Company LLC