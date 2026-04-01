Inside Transformers
Folge 6: Schleichender Abstieg
42 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Der fünfte Teil der Transformers-Reihe ist ein Flop, weshalb Michael Bay dem Franchise endgültig den Rücken kehrt. Paramount will dennoch zwei weitere Filme produzieren, doch dem Studio fehlen ein Regisseur und eine zündende Idee. Ein neues Team soll die Welt der Transformers wiederbeleben, doch der Erfolgsdruck ist enorm.
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Inside Transformers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Nacelle Company LLC