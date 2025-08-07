Inside Video Games
Folge 2: Die Atari-Story
41 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 6
In den 60er Jahren wird das erste Videospiel namens "Spacewar!" entwickelt, das zunächst nur an einigen Großcomputern an Universitäten in den USA verfügbar ist. Nolan Bushnell, der Zugang zu einem der seltenen Rechner hat, kommt auf die Idee, das Spiel massentauglich und gewinnbringend zu vermarkten. Gemeinsam mit Ted Dabney gründet er die Firma Atari, die nur einige Jahre später "Computer Space" veröffentlicht und die Welt der Videospiele damit für immer revolutioniert.
