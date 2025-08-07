Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 07.08.2025
41 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 6

In den 60er Jahren wird das erste Videospiel namens "Spacewar!" entwickelt, das zunächst nur an einigen Großcomputern an Universitäten in den USA verfügbar ist. Nolan Bushnell, der Zugang zu einem der seltenen Rechner hat, kommt auf die Idee, das Spiel massentauglich und gewinnbringend zu vermarkten. Gemeinsam mit Ted Dabney gründet er die Firma Atari, die nur einige Jahre später "Computer Space" veröffentlicht und die Welt der Videospiele damit für immer revolutioniert.

