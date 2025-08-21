Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 21.08.2025
In den 80er Jahren kommt Trip Hawkins die Idee, American Football in die Welt der Videospiele zu übertragen. Er gründet die Firma "Electronic Arts" und schließt sich mit Trainer John Madden zusammen, um "Madden NFL" zu erschaffen, das bis heute eines der beliebtesten Sportspiele ist.

