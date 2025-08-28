Die Welt der MultiplayerJetzt kostenlos streamen
Inside Video Games
Folge 7: Die Welt der Multiplayer
41 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 6
Im Jahr 2004 kommt "World of Warcraft" erstmals auf den Markt und wird innerhalb kürzester Zeit zum erfolgreichsten Online-Rollenspiel der Welt. Die Entwickler blicken auf die turbulente Entstehungsgeschichte zurück und geben einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside Video Games
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Gaming
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2024 The Nacelle Company, LLC