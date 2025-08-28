Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inside Video Games

Die Welt der Multiplayer

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 28.08.2025
Die Welt der Multiplayer

Folge 7: Die Welt der Multiplayer

41 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 6

Im Jahr 2004 kommt "World of Warcraft" erstmals auf den Markt und wird innerhalb kürzester Zeit zum erfolgreichsten Online-Rollenspiel der Welt. Die Entwickler blicken auf die turbulente Entstehungsgeschichte zurück und geben einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen.

