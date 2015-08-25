Internet der Lügen
Folge vom 25.08.2015: Suche nach Autumn
44 Min.Folge vom 25.08.2015Ab 12
Die 12-jährige Autumn Pasquale aus New Jersey lebt seit der Scheidung ihrer Eltern beim Vater. Kurz vor ihrem Geburtstag hat das Mädchen nur noch eines im Kopf: ein weißes BMX-Bike, das sie im Internet gesehen hat. Als Vater Anthony das Rad kauft, ist Autumn überglücklich und verbringt Stunden im Netz, um ausgefallene Teile für ihr Traum-Bike aufzustöbern. Doch dann verschwindet das Kind beim Schulfest. Anthony sucht die ganze Stadt nach seiner Tochter ab. In seiner Verzweiflung engagiert er Privatdetektiv Joe Nick. Der folgt den Spuren von Autumns Online-Nachrichten, die schließlich zu einer grauenvollen Entdeckung führen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.