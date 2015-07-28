Internet der Lügen
Folge vom 28.07.2015: Cyber-Mobbing
44 Min.Folge vom 28.07.2015Ab 12
Megan Meier hat eine schwierige Zeit hinter sich. In ihrer Klasse wurde die 13-Jährige so heftig gemobbt, dass sie Depressionen bekam und die Schule wechseln musste. Doch jetzt blüht das Mädchen auf: Sie hat nette Mitschüler und außerdem im Internet einen tollen Jungen kennengelernt, in den sie bis über beide Ohren verliebt ist. Josh will Megan aber nie persönlich treffen und hat ständig Ausreden parat. Obwohl ihre Mutter misstrauisch ist, hält Meg an der Online-Beziehung fest, bis sich Josh völlig verändert: Er beschimpft das Mädchen mit übelsten Worten und droht, sie im Internet bloßzustellen. Die völlig verzweifelte 13-Jährige sieht nur noch einen Ausweg.
