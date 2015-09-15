Internet der Lügen
Folge vom 15.09.2015: Absender unbekannt
44 Min.Folge vom 15.09.2015Ab 12
Der zwölfjährige Justin Bloxom aus Stonewall, Louisiana, surft gerne im Internet und hat sich heimlich bei einem sozialen Netzwerk angemeldet. Als Justins Mutter sein Profil entdeckt, in dem er sich selbst „Super-Pimp von nebenan“ nennt, schiebt sie den Online-Aktivitäten ihres Sohnes einen Riegel vor. Justin gehorcht, verschickt aber stattdessen Hunderte von SMS-Nachrichten. Eines Nachts erhält er eine Nachricht von Amber, die angeblich sein „süßes Foto“ im Netz entdeckt hat, und verabredet sich mit ihr. Da Justin daraufhin spurlos verschwindet, wird eine Polizeifahndung eingeleitet. Ist es Justins Leiche, die wenig später im Wald gefunden wird?
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
