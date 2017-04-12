Zum Inhalt springenBarrierefrei
Internet der Lügen

Tödliche Naivität

TLC
Tödliche Naivität

44 Min. Ab 12

Als Angela Allen aus Van Buren, Arkansas, zum 16ten Geburtstag ein Smartphone bekommt, ist sie in jeder freien Minute online. Schon bald lernt sie in einem Chat einen Jungen namens John kennen und verliebt sich in ihn. Der 17-Jährige sieht auf dem Foto gut aus und geht auf eine High School in ihrem Heimatort. Die beiden schicken sich täglich Messages, doch treffen konnte Angela den smarten John noch nie. Nach zwei Wochen wünscht sich ihr Märchenprinz ein Foto von ihr in Sonntagstracht, wenig später Nacktbilder. Obwohl sich das Mädchen unwohl fühlt, schickt sie ihm die Selfies. Und dann schlägt John endlich ein Treffen vor - das die 16-Jährige nicht überlebt.

