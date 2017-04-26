Internet der Lügen
Folge vom 26.04.2017: Der falsche Bryan
44 Min.Folge vom 26.04.2017Ab 12
Nichole Cable aus Glenburn, Maine, ist ein lebenslustiger Teenager. Doch da sie in einer ländlichen Gegend weit weg von allem wohnt, ist die 15-Jährige ganz auf ihr Smartphone fixiert. Um Kontakt mit Freunden zu halten und den neuesten Klatsch zu erfahren, ist Nichole ständig auf Facebook. Nach kurzer Zeit nimmt sie auch einige Jungs aus der Gegend in ihre Freundesliste auf. Das Leben des Mädchens verläuft weitgehend ereignislos, bis sie einwilligt, einen ihrer neuen Freunde am Ende der Zufahrtsstraße ihres Elternhauses zu treffen. Diese Begegnung verändert alles, und Nichole erkennt die schreckliche Wahrheit, die sich hinter ihrer Online-Bekanntschaft verbirgt.
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
