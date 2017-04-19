Internet der Lügen
Folge vom 19.04.2017: Verlorene Unschuld
45 Min.Folge vom 19.04.2017Ab 12
Hope Votaw aus Allen, Texas, besucht die Mittelschule und hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Nach der Scheidung ihrer Eltern vermisst die 14-Jährige ihren Vater. Und da sie in der neuen Schule keinen Anschluss findet, sucht sie im Internet nach Freunden. Hopes Onlinefreunde sind alle älter als sie, darunter die 19-jährige alleinerziehende Mutter Shayla Williams, mit der sich der Teenager bestens versteht. Als Hope nach wiederholtem Schule schwänzen großen Ärger mit ihrer Mutter Denise bekommt, will sie für eine Weile zu Shayla ziehen. Noch weiß das Mädchen nicht, dass sie sich dadurch in die Höhle des Löwen begibt, aus der es kaum ein Entrinnen gibt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.