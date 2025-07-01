Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Liebe auf den ersten Sommer

HGTVFolge vom 01.07.2025
Liebe auf den ersten Sommer

Liebe auf den ersten SommerJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 01.07.2025: Liebe auf den ersten Sommer

22 Min.Folge vom 01.07.2025

Ganze 250.000 Dollar dank eines Rubbelloses! Dieser Gewinn bringt ein Paar ihrem Traum vom Haus am See ein gutes Stück näher. Sie suchen in den malerischen Missouri Ozarks ein Grundstück mit viel Gartenfläche, damit auch ihre vier Hunde Platz zum Toben haben. Für David ist klar: Hier muss Natur auf Komfort treffen.

Alle verfügbaren Folgen