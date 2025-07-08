Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 08.07.2025: Bar im Keller
22 Min.Folge vom 08.07.2025
Ein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern lebte lange Zeit von Monat zu Monat – bis ein Gewinn von 700.000 Dollar ihr Leben veränderte. Nach einer ersten großen Shoppingrunde konzentrieren sie sich nun auf das Wesentliche: ein Haus in Kankakee County, Illinois, das ihren Kindern Platz zum Aufwachsen und ihnen selbst Sicherheit und Zukunft bietet. David begleitet sie bei dieser emotionalen Suche nach einem echten Neustart.
Genre:Reality, Haus und Garten
