Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Bar im Keller

HGTV
Folge vom 08.07.2025
Bar im Keller

Bar im KellerJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 08.07.2025: Bar im Keller

22 Min.
Folge vom 08.07.2025

Ein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern lebte lange Zeit von Monat zu Monat – bis ein Gewinn von 700.000 Dollar ihr Leben veränderte. Nach einer ersten großen Shoppingrunde konzentrieren sie sich nun auf das Wesentliche: ein Haus in Kankakee County, Illinois, das ihren Kindern Platz zum Aufwachsen und ihnen selbst Sicherheit und Zukunft bietet. David begleitet sie bei dieser emotionalen Suche nach einem echten Neustart.

