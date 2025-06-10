Chicago Cop sucht LandidylleJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 10.06.2025: Chicago Cop sucht Landidylle
23 Min.Folge vom 10.06.2025
Nach einem satten Lottogewinn von 926.000 Dollar möchte eine 34-jährige Polizistin aus Chicago der Großstadt den Rücken kehren und mit Unterstützung von David ihr Traumhaus im ländlichen Crete, Illinois, finden. Besonders wichtig ist ihr ein weitläufiger Garten – schließlich sollen ihre neun Enkelkinder dort unbeschwert toben können.
